Medicamento contra o HIV volta a ser distribuído em alguns Estados e no DF O Ministério da Saúde começou a normalizar a distribuição do abacavir, medicamento usado por portadores de HIV e que estava em falta no País desde dezembro. O remédio está disponível desde sexta-feira em Estados como Rio e Ceará e no Distrito Federal. A partir de ontem, voltou a ser distribuído no Tocantins. Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul ainda não receberam o medicamento. A assessoria de imprensa do ministério informou que o medicamento importado chegou ao País em 27 de abril. A distribuição só teve início na semana passada porque sua liberação depende de inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e fiscalização da Receita Federal. As informações são da Agência Brasil.