A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução proibindo a distribuição e a venda do lote B6038, com data de fabricação de 6/2010 e validade de 12/2012. Segundo a Polícia Civil, pelo menos uma pessoa recebeu remédio falso. Tenta-se descobrir quem é esse paciente e as clínicas que adquiriram medicação irregular. / MARIANA LENHARO