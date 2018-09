Medicamentos ajudam a evitar crises repetidas A limpeza com pano úmido e a retirada de objetos que acumulem pó não são as únicas soluções para minimizar o desconforto da rinite. Lavar o nariz com soro fisiológico, de manhã e à noite, é uma das principais recomendações. "A água irrita ainda mais a mucosa", diz o otorrinolaringologista João Mello Junior, do Hospital das Clínicas.