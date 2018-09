Medicamentos são jogados em beira de estrada em SP

Numa das embalagens havia o nome de um destinatário de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Os produtos foram recolhidos após uma denúncia anônima. Foi o segundo achado em menos de uma semana: no sábado, várias caixas de antibióticos estavam jogadas na estrada Sorocamirim.

O material foi encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que deve abrir uma investigação.