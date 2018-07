Medicamentos terão reajuste médio de 4,6% no dia 31 O reajuste anual para remédios estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) será de 4,45% a 4,83% em 2010, com média de 4,60%. O aumento, que entra em vigor a partir de 31 de março, leva em consideração a categoria do produto, tendo como base a participação dos genéricos em cada segmento, conforme anunciado hoje pelo órgão, vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os novos preços devem ser aplicados em aproximadamente 18 mil itens.