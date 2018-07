Medição individualizada de água em prédio avança A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado aprovou projeto que exige cobrança individualizada de água em condomínios. A justificativa é de que a cobrança única, incluída na taxa de condomínio, prejudica os consumidores mais comedidos e favorece os perdulários, o que incentiva o desperdício de recursos hídricos. O texto segue para exame na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, onde receberá decisão terminativa. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.