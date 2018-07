Desde então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia têm trabalhado com as farmácias para orientar os profissionais.

Os médicos explicam, no entanto, que as pessoas não devem medir a pressão no Metrô, na rua ou em locais públicos caso não esteja acontecendo uma campanha específica, pois os profissionais podem não ser treinados adequadamente e passar dados incorretos. / F.B.