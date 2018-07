Médicas podem pegar até 3 anos de prisão por morte As médicas Flávia Leite de Souza, de 30 anos, e Érika Rodrigues Pontes, de 38, foram acusadas formalmente pela morte da estudante Luana Neves Ribeiro, de 21 anos. Ela morreu no dia 4 de julho durante procedimento para doação de medula óssea no Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP). Ontem, o Ministério Público Estadual (MPE) denunciou as duas médicas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Já a enfermeira Ana Carolina Costa Roma, de 24 anos, e a auxiliar de enfermagem Mirela dos Santos Mesquita, de 29, responderão por omissão de socorro.