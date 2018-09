Medicina da UFBA aceita renúncia de coordenador Em reunião da Congregação da Faculdade de Medicina (Fameb) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), realizada hoje, os professores e representantes acadêmicos da instituição resolveram aceitar a renúncia do ex-coordenador do curso Antonio Natalino Manta Dantas e nomearam, por unanimidade, a professora Helenemarie Schaer Barbosa para o posto. Dantas anunciou no domingo a saída. Ele havia causado polêmica, cinco dias antes, ao tentar justificar os maus resultados da Fameb no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), alegando que os alunos baianos tinham "déficit de inteligência" em comparação com os de outros lugares e que sofriam "contaminação" por causa do sistema de cotas. Doutora em anatomia patológica, Helenemarie foi nomeada por ser o mais antigo membro do colegiado - leciona na faculdade há 32 anos. "Mais importante, porém, é o fato de ser ela a principal responsável pelo projeto de reforma curricular da instituição", disse o diretor da faculdade, José Tavares Neto. "Dentro da faculdade, a professora era a principal antagonista do professor Dantas. Ela sofreu grandes pressões enquanto ele era o coordenador." De acordo com Tavares Neto, a decisão da congregação foi acertada. "Dantas era muito apegado a tradições, liderava a resistência contra as reformas, e a diretoria não tem ascendência sobre o colegiado", afirmou. "A nomeação deve facilitar a implementação dos projetos". A professora não foi localizada para comentar a nomeação. Diretoria Depois do encontro do conselho, a diretoria da escola superior divulgou duas notas oficiais, uma relativa à reunião e outra referente à assembléia realizada ontem, entre professores, estudantes e funcionários. Nas duas, a Fameb repudia e pede desculpas pelas afirmações do ex-coordenador do curso de Medicina da faculdade, cobra medidas administrativas contra ele e requer soluções, ao Conselho Universitário (Consuni), ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e à administração central da UFBA, para as "gravíssimas deficiências do curso médico da FMB", registradas em "pretéritas avaliações (...) de 20 de julho e de 14 de Setembro de 2004, (...) tempestivamente encaminhadas aos colegiados superiores da UFBA". "Passados quatro anos daquele pedido desta congregação ao Consepe-UFBA, qualquer auditoria acadêmica é, no mínimo, o reiterado desconhecimento sobre as reais e atuais condições do curso médico na FMB-UFBA", diz o comunicado, sobre a convocação, na sexta-feira, por parte do reitor Naomar de Almeida Filho, da Câmara de Graduação da universidade, para realizar a auditoria.