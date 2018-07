Medicina da Unesp é o mais procurado no vestibular

O segundo curso mais concorrido é o de Direito, com 59,3 candidatos na disputa por cada vaga. Em terceiro lugar, vem Arquitetura e Urbanismo, com uma relação de 44,9. Também foram divulgados os cursos mais disputados por área. Em biológicas, além de Medicina, aparecem Veterinária, com 23,9, e Ciências Biomédicas, com 29,1 - ambas em Botucatu.

Em humanas, ao lado de Direito e Arquitetura, aparece Psicologia em Bauru, com 29,2. Engenharia Civil em Bauru, com 52,3; Engenharia de Produção Mecânica, com 40,3, e Engenharia Civil, com 34,9 - os dois em Guaratinguetá - são os mais disputados em exatas.

A primeira fase ocorre em 6 de novembro. Mais informações: unesp.br e vunesp.com.br.