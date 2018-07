Medicina é a carreira mais concorrida da Fuvest

A segunda carreira mais concorrida este ano é Engenharia Civil em São Carlos, com uma relação de 53,18 candidatos/vaga, seguida por Publicidade e Propaganda (48,46 c/v), Ciências Médicas em Ribeirão Preto (45,45 c/v), Relações Internacionais (42,90 c/v) e Jornalismo (41,57). Com exceção de RI, todos os cursos tiveram procura superior à registrada no ano passado. Ao todo, 17 cursos têm uma relação candidato/vaga superior a 25. No dia 19 serão divulgados os locais de exame da primeira fase, marcada para o dia 25.

A prova terá 90 questões de múltipla escola sobre disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: português, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês, além de algumas questões interdisciplinares. A duração da prova será de cinco horas.

As avaliações da segunda fase terão duração de quatro horas. No primeiro dia, os candidatos devem responder a dez questões de português e fazer uma redação; no segundo, serão 16 questões de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. As questões poderão abranger conhecimentos de mais de uma disciplina, inclusive português. No terceiro dia, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

As provas serão realizadas em 26 municípios do Estado de São Paulo. Na região metropolitana haverá exames em Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo. No interior e no litoral, em Jundiaí, Campinas, Santos, São José dos Campos, Taubaté, Lorena, Sorocaba, Piracicaba, São Carlos, São José do Rio Preto, Barretos, Bauru, Marília, Mogi Mirim, Presidente Prudente, Pirassununga, Ribeirão Preto e Franca.