Medicina é a mais disputada na Unesp Com 170,9 candidatos por vaga, o curso de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp) é o mais procurado no vestibular deste ano. De acordo com a Vunesp, a procura subiu 32,6% em relação a 2010 - um aumento de mais de 3,4 mil candidatos.