Médico acusado de burlar fila de transplante é absolvido

O advogado de defesa, Paulo Freitas Ribeiro, afirmou que o fato do médico ter sido absolvido tanto na ação civil quanto pelo Conselho Regional de Medicina mostra que não existem provas contra seu cliente. Ribeiro Filho e outros médicos que operavam em sua equipe, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Fundão, foram presos em agosto do ano passado na Operação Fura-Fila da Polícia Federal. Ribeiro Filho foi acusado de peculato (corrupção praticada por funcionário público). Todos eles já estão soltos e podendo exercitar normalmente a profissão.

A procuradora da República Marina Filgueiras informou que pretende entrar com recurso pedindo a anulação da sentença. Ela afirma que, apesar da suspeita de que o fígado não seja marginal conforme alegou Ribeiro Filho, não foi feita nenhuma perícia para comprovar sua qualidade, apesar de uma amostra do órgão ainda estar disponível.

A ação, movida desde 2003, trata do caso do transplante de Jaime Ariston, irmão do então secretário estadual de transportes. Ele foi operado quando era o 32º da fila. Ribeiro Filho responde ainda a uma ação criminal que julgará a ação do médico em outros dois casos além do de Ariston.