Médico acusado de furar fila de transplante é absolvido

Para o advogado Paulo Freitas Ribeiro, que faz a defesa do médico, sua absolvição tanto na ação civil quanto pelo Conselho Regional de Medicina demonstra que não existem provas contra o profissional. Ribeiro Filho e outros médicos que operavam em sua equipe, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, foram presos em agosto do ano passado na Operação Fura-Fila da Polícia Federal. Eles foram soltos semanas após a operação e podem exercer normalmente a profissão.

A procuradora da República Marina Filgueiras vai entrar com recurso pedindo a anulação da sentença. Ela afirma que, apesar da suspeita de que o fígado não seja marginal, não foi feita perícia para comprovar sua qualidade. A ação, movida desde 2003, trata do caso do transplante de Jaime Ariston, irmão do então secretário estadual de Transportes. Ele foi operado quando era o 32º da fila. Ribeiro Filho responde ainda a ação criminal que julgará a conduta do médico em outros dois casos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.