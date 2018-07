Médico acusado de mutilar e causar lesões é excluído O Ministério da Saúde excluiu Carlos Jorge Cury Marsilla do programa Mais Médicos. Marsilla, acusado de ter mutilado e causado lesões corporais em pelo menos 15 mulheres, iniciaria nesta terça-feira, 3, as atividades num posto de saúde de Águas Lindas de Goiás (GO). "Ele havia sido aceito porque seu registro estava ativo, não constavam problemas", disse o ministro Alexandre Padilha.