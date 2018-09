Médico africano afirma ter deixado sangue com HIV seguro para transfusão

O sangue de pessoas infectadas com o vírus da aids pode ser usado de forma segura para transfusões, aponta estudo médico apresentado em Nairóbi, Quênia. Segundo o médico Samwel Oketch, do New Nyanza Provincial General Hospital, a "lavagem dos glóbulos vermelhos elimina o plasma do RNA do HIV, tornando o sangue seguro para transfusões". "Os pesquisadores limparam o sangue de qualquer rastro do HIV usando uma solução salina, composta de sal de cozinha e água", afirma o jornal local Daily Nation. Oketch apresentou a pesquisa no 29.º Congresso Mundial de Ciência Biomédica de Laboratório. Caso adotado, o método seria especialmente útil em países da África Subsaariana, onde há escassez de reservas de sangue. / EFE