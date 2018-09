Médico americano teria implantado 12 embriões em mulher

LOS ANGELES - O médico que possibilitou que uma dona de casa americana tivesse oito filhos em apenas uma gestação, em janeiro do ano passado, pôs a vida da paciente em risco ao supostamente implantar nela uma dúzia de embriões, disse na última segunda-feira uma procuradora da Califórnia, no primeiro dia de audiências do conselho médico estadual sobre o caso.

O médico Michael Kamrava, que atua em Beverly Hills, Los Angeles, poderá ser suspenso ou ter a licença revogada se o conselho julgar que ele foi negligente. Segundo Judith Alvarado, procuradora-geral-assistente que se pronunciou na abertura das audiências, Kamraya "sabia que o implante de 12 embriões era um procedimento inseguro". A mãe, Nadya Suleman, havia dito que tinha recebido seis embriões.

O protocolo nacional para implante de embriões é de no máximo dois, para mulheres saudáveis com menos de 35 anos. Uma gestação de muitos bebês pode resultar em várias complicações para as crianças, como paralisia cerebral. Os filhos de Nadya, mãe solteira e desempregada de 33 anos que já tinha outras seis crianças, nasceram prematuros e são os óctuplos que sobreviveram por mais tempo até hoje.

O médico também é acusado de não ter pedido uma avaliação de saúde mental para Nadya. A crítica é do médico Victor Fujimoto, que testemunhou ontem. Segundo ele, Kamraya deveria ter se alertado quando, em 2002, Nadya pediu para engravidar de gêmeos, cerca de um ano e meio após ter dado à luz outras duas crianças.