Médico condenado pode deixar faculdade em Taubaté-SP O médico neurocirurgião Mariano Fiore Junior, um dos três condenados no caso Kalume, julgado e condenado a 17 anos e meio de prisão, no dia 20 de outubro, poderá perder seu lugar no quadro de professores da Universidade de Taubaté (Unitau), no interior de São Paulo. O caso está sendo analisado pela assessoria jurídica da instituição, que pela primeira vez se depara com esse tipo de situação. Por enquanto, segundo informou a assessoria de imprensa da Unitau, o médico continua ministrando as aulas.