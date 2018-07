Médico do COI nega que poluição possa atrapalhar atletas

A mais alta autoridade médica do Comitê Olímpico Internacional (COI) disse que são exageradas as insinuações de que o ar poluído de Pequim pode trazer riscos à saúde de atletas competindo na Olimpíada. O médico Arne Lungqvist fez suas declarações durante o Congresso do COI, inaugurado na segunda-feira à noite na capital chinesa. A poluição na cidade tem sido uma das grandes preocupações na contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos, que terão sua abertura oficial na sexta-feira. Lungqvist, presidente da comissão médica do COI, explicou que, para a maioria dos atletas, a bruma cinzenta que cobre Pequim durante a maior parte do tempo não representa perigo. O médico disse que apenas aqueles competindo em provas de resistência, como a maratona, podem ser afetados se os índices de poluição aumentarem. No ano passado, o presidente do COI, Jacques Rogge, disse que algumas competições seriam adiadas se as condições do ar piorassem. Lungqvist culpou a mídia por dar atenção excessiva a um assunto que, segundo ele, é um grande problema para residentes, mas não para visitantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.