Médico é achado morto em casa no Centro de SP O médico Daniel Miranda, de 30 anos, foi encontrado morto ontem em seu apartamento, no segundo andar de um condomínio localizado na Rua Marquês de Itu, na Vila Buarque, região central da cidade de São Paulo. Cirurgião-geral da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, Miranda era solteiro e morava sozinho. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado caído no chão da sala. Aparentemente, ele teria sido vítima de estrangulamento. O crime, de acordo com a perícia, teria ocorrido há pelo menos dois dias. Um odor forte exalava do imóvel. Incomodados, os vizinhos tentaram chamar o morador e, sem resposta, acionaram a polícia. O apartamento estava trancado e os cômodos, revirados. Ainda não se sabe se dinheiro ou objetos de valor foram levados da vítima. Parentes foram contatados e não souberam dizer quem esteve com o médico no dia do crime. Nenhum dos familiares da vítima afirmou à polícia que o médico tivesse inimigos ou sofresse algum tipo de ameaça. O caso foi registrado no 77º Distrito Policial, de Santa Cecília, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.