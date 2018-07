Nada foi levado da vítima, mas um dos tiros disparados pelos criminosos atingiu uma das pernas do médico e a veia femoral dele. Avelino foi encaminhado para o Hospital Salgado Filho, no Meier, e seria transferido para um hospital particular assim que seu estado clínico não oferecesse risco. O caso foi registrado no 25º Distrito Policial, do Engenho Novo.