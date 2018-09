Médico é preso por abuso sexual e tráfico no RS Foi preso ontem em Caxias do Sul (RS) um médico de 72 anos acusado pelos crimes de abuso sexual, tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele foi denunciado pelo Ministério Público. Segundo as investigações da promotoria, o acusado colocava medicamentos na bebida dos jovens para facilitar o abuso.