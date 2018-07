Médico escreve bilhete de despedida minutos antes de queda de avião

Um médico que morreu na queda de um avião nos Estados Unidos escreveu um bilhete de despedida minutos antes do acidente, no norte do país.

O médico americano James Hall estava a bordo do avião que sobrevoava o Lago Michigan na última sexta-feira quando começou a apresentar problemas no motor e a perder altitude.

O bilhete, supostamente escrito poucos minutos antes da queda que matou Hall e outros três dos cinco ocupantes da aeronave, foi encontrado entre os destroços do avião pelas equipes de resgate no sábado.

O bilhete estava dentro da maleta médica de Hall.

A mensagem relatava que o avião Cessna 206 estava enfrentando problemas e que os ocupantes da aeronave estavam rezando a Deus para que tudo ficasse bem.

O avião levava um paciente de câncer, amigo do médico, para receber tratamento em uma clínica no Estado de Minnesota. Também estavam a bordo a mulher do paciente, um copiloto e o piloto, o único a ser resgatado com vida.

'Conforto'

O conteúdo da carta, de apenas quatro linhas, foi revelado pela mulher do médico, Ann Hall, ao jornal local The Morning Sun, do Estado de Michigan.

"Nós amamos vocês. Perdemos força (voando) sobre o metade do Lago Michigan e estamos voltando. Estamos rezando a Deus para que tudo fique bem. Nós amamos vocês. Jim", diz a mensagem, endereçada a "todos".

Para Ann Hall, a mensagem é de todo o grupo de ocupantes do avião e não foi escrita apenas para uma pessoa.

"Acho que isso deve trazer conforto para todas as pessoas que os conheciam", disse ela ao Morning Sun.