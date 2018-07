Médico esquece faca no peito de paciente em MG A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá (MG) investiga os motivos que levaram um médico a deixar uma faca dentro do peito do paciente. Claudinei Geraldo da Silva, de 25 anos, diz que quando está caminhando chega a sentir o objeto, detectado em raio X, se movendo. Ele foi esfaqueado no final de novembro durante uma tentativa de assalto, ocasião em que foi medicado em uma unidade do Pronto Atendimento Municipal (PAM).