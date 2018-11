Médico preso furtando e usando remédios na Santa Casa

Vestindo um jaleco branco supostamente furtado do Hospital Carlos Chagas, de Guarulhos, na Grande São Paulo, o médico, nascido em São Sebastião do Caí(RS) e atualmente desempregado, era observado por uma enfermeira no momento em que tomava posse de alguns medicamentos dentro do hospital.

A enfermeira seguiu o suspeito, que entrou em uma sala. Um segurança foi acionado pela funcionária e ambos flagraram Moutinho no momento em que ele injetava um dos medicamentos na veia. Com o ortopedista, os policiais apreenderam vários medicamentos, escondidos nos bolsos do jaleco, um estetoscópio, seringas e um segundo CRM, de 2007, com mesma foto, possivelmente falso ou furtado de outro médico.

Encaminhado pela Polícia Militar para a central de flagrantes do 8º Distrito Policial, do Brás/Belém, zona leste da cidade, o médico foi autuado por furto e transferido para a carceragem do 40º Distrito Policial, da Vila Santa Maria, zona norte da capital, onde vai esperar por transferência para um Centro de Detenção Provisória (CDP).