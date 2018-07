Médico que abandonou programa tinha sido elogiado

De acordo com a prefeitura, vários pacientes disseram que Ortelio, apesar de muito jovem, atendia sem pressa, era atencioso e demonstrava conhecimento. A deserção do profissional surpreendeu os moradores e, também, a prefeitura. "Ele foi embora sem comunicar nada. Até então, o médico aparentava estar satisfeito com as condições de trabalho aqui", disse o diretor do Departamento de Saúde, Willian Virginio de Souza. Ele chegou à cidade no dia 16 de dezembro, depois de ter sido recebido com festa em Registro, com outros 33 médicos destinados pelo programa a 22 cidades do Vale do Ribeira.

O diretor comentou que Ortelio foi instalado inicialmente em um hotel e estava à procura de uma casa, que dividiria com dois outros médicos do programa. Os outros profissionais continuam atendendo os 18.522 moradores. Assim que foi constatado que o cubano deixara a cidade sem aviso prévio, a prefeitura fez uma comunicação ao Ministério da Saúde. "Só depois ficamos sabendo que ele teria viajado para os Estados Unidos."

O cubano, com especialidade em nefrologia, havia feito amizade com outros médicos e visitou o hospital regional de Pariquera-Açu. Ele também manteve contato com médicas cubanas enviadas pelo programa a Cananeia, no litoral sul. Aparentemente, ele não revelou a ninguém o plano de fugir para os Estados Unidos.