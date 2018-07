Médico residente é encontrado morto em hospital do Rio Um médico residente do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, foi encontrado morto no começo da tarde de hoje, segundo confirmou a Secretaria Municipal de Saúde. Ainda não há informações sobre a causa da morte. A perícia da Polícia Civil trabalha no local. Ainda não foi divulgada a identidade da vítima.