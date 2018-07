Médicos aproveitam Dilma em Fortaleza para protestar

"Queremos entregar a presidente um documento elencando as reivindicações dos médicos brasileiros. Uma é a criação da carreira de médico no serviço público. Queremos mais investimentos para a Saúde e somos contra a prorrogação de seis para oito anos nos cursos de Medicina. Os médicos brasileiros estão querendo, sim, trabalhar. Queremos concurso público, uma carreira de estado e condições dignas para atender bem os nossos pacientes, que são os mais prejudicados. Exigimos das autoridades brasileiras respeito à nossa profissão e ao povo brasileiro", diz o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, José Maria Pontes.

Pontes informa que a manifestação terá concentração na Praça da Bandeira, às 8h30 com caminhada até a Praça do Ferreira e ida as estações a serem visitadas pela presidente. Dilma além da visita ao Metrofor participará em Fortaleza de formatura do Pro-Jovem e assinará ordem de serviço para obras do Cinturão da Águas, no Centro de Eventos do Ceará.

No caminho de Dilma em Fortaleza ela vai encontrar 30 outdoors cobrando a instalação já da Refinaria Premium no Ceará. É uma campanha da Assembleia Legislativa que exige a construção da Refinaria. Umas das vozes pela Refinaria é o ex-ministro Ciro Gomes, (PSB-CE). Ele diz que está passando da hora da instalação da Refinaria.

"O Lula prometeu e a Dilma prometeu também. E o tempo da Dilma entregar essa obra esta se exaurindo. E é absolutamente justo porque faz parte do acordo que nós cearenses fizemos de dar a ela 86% dos votos é que ela resgaste os compromissos". Para Ciro, "a Refinaria é um imperativo desse acordo que foi feito, desse pacto que foi feito. De maneira que nós confiamos nela, mas queremos uma resposta prática. Sem retórica".

