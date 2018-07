Médicos brigam durante parto; bebê morre

ESPECIAL PARA O ESTADO

CAMPO GRANDE

A polícia de Ivinhema (a 345 km de Campo Grande) investiga se a morte de um bebê no Hospital Municipal, registrada na terça-feira, está relacionada com a briga entre dois médicos que fariam o parto. A disputa, que começou com bate-boca e terminou em agressões, foi presenciada pela gestante Gislaine de Matos Rodrigues, de 32 anos.

Segundo o atestado de óbito da menina, houve sofrimento fetal e falta de oxigenação decorrente de demora ou complicação no parto. A criança não tinha nenhum problema de saúde, pesou 3,6 quilos e media 47 centímetros.

O marido da gestante, Gilberto de Melo Cabreira, de 32 anos, chegou ao hospital com o médico Orozimbo Ruela de Oliveira, de 49 anos. Oliveira realizava o parto normal, quando o plantonista do hospital Sinomar Ricardo, de 68 anos, entrou na sala de cirurgia discordando do colega.

AGRESSÕES

A equipe médica relatou ao delegado Lupérsio Degerone Lúcio que os dois trocavam socos enquanto a mulher implorava a eles que parassem. A briga teria ocorrido porque Oliveira fez o pré-natal da gestante, porém o plantão seria de Ricardo.

Um terceiro médico foi acionado, mas ele só chegou ao local uma hora e meia depois, quando o bebê já estava morto.

"Estou arrasada. Vi os dois médicos trocando tapas enquanto estava sem forças até para gritar da dor que sentia no corpo e na alma. Pensei que fosse morrer, mas sentia minha filha tentando nascer e fiz o que aguentei. Agora eu espero que o culpado pague pelo que fez", afirmou Gislaine. Ela tem um filho e disse que esperou 12 anos para engravidar novamente. "Foi uma passagem horrível, um pesadelo, algo muito ruim mesmo", disse o pai do bebê.

A Prefeitura de Ivinhema demitiu os médicos e colocou uma psicóloga à disposição de Gislaine. Em nota, a administração informou que abriu investigação.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul também está apurando o caso. Ambos negam as acusações de que a morte estaria relacionada ao caso. Ricardo viajou para Campo Grande, temendo represálias. A polícia pediu exames laboratoriais e periciais do bebê morto e da placenta da mãe. Se ficar comprovada a relação entre a briga e a morte, os médicos vão responder por aborto doloso, com dolo eventual. "Isso significa que eles não queriam a morte do bebê, mas também não se importaram com a possibilidade de isso ocorrer", disse.

COLABOROU MAÍRA TEIXEIRA