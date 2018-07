Médicos cubanos terão bônus, além de salários O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esclareceu nesta segunda-feira, 26, que os médicos cubanos que vão atuar no Brasil continuarão recebendo o salário integral que ganham em seu país de origem, além de um bônus por participar de missões externas. Mais cedo, a vice-ministra de Saúde de Cuba, Marcia Cobas, disse que os profissionais do país recebem 100% de seus salários. Isso se refere, segundo Padilha, ao valor repassado pelo governo cubano, e não ao valor integral do Programa Mais Médicos, de R$ 10 mil.