Médicos de Belo Horizonte cruzam os braços em protesto

De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG), Fernando Mendonça, houve 100% de adesão à paralisação por parte dos profissionais que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e cerca de 70% de adesão nos postos de saúde. "Nas UPAs, deveria haver apenas atendimento de urgência, mas é comum ter todo tipo de consulta. Hoje (ontem), foi feito só o atendimento de urgência. Nos postos de saúde, houve transferência de procedimentos eletivos", disse.

A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde disse que não poderia divulgar números oficiais da paralisação porque o balanço ainda precisava ser "aprovado" pelo secretário Marcelo Teixeira. Já a assessoria da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) afirmou que os serviços prestados nas unidades gerenciadas pelo Estado não foram afetados, mas, segundo as entidades que representam os profissionais de Saúde, houve cancelamentos de procedimentos eletivos em algumas unidades e foram realizados apenas atendimentos de emergência no Centro Geral de Pediatria (CGP) e no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS). Segundo o Sinmed-MG, apenas na noite de ontem seria feita avaliação sobre a paralisação no interior de Minas, assim como em relação aos profissionais que atendem por meio de planos de Saúde.

Já estão previstas novas paralisações da categoria nos dias 30 e 31, quando serão realizadas novas assembleia dos médicos. Os profissionais protestam principalmente contra dois pontos do programa Mais Médicos do governo federal: a dispensa do Revalida, teste de avaliação para validar diplomas de médicos estrangeiros, e a obrigatoriedade de recém-formados trabalharem dois anos na saúde pública após concluírem os seis anos do curso de Medicina.

"Somos solidários às queixas da população, mas sabemos que não são apenas médicos que resolverão os problemas do atendimento. É preciso também investir pesado e ter uma gestão eficiente, moderna e transparente", informa carta assinada pelo Comitê Nacional de Mobilização das Entidades Médicas divulgada pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG).