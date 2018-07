Médicos de Belo Horizonte fazem paralisação hoje

Estava marcada para as 15 horas uma assembleia da categoria para definir os próximos passos do movimento. Uma nova paralisação pode ser agendada para o dia 6 de maio. Esta é a terceira paralisação no ano. A primeira aconteceu no dia 16 de março e a segunda no dia 30 de março, com mais de 90% de adesão da categoria.

A categoria reivindica o aumento do piso salarial de R$ 2.848,50 para R$9.188,22, por jornada de 20 horas semanais, que é o piso estabelecido pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam). Além disso, alegam carência de médicos para o Programa de Saúde da Família (PSF), defasagem nas equipes de atendimento de urgência e falta de medicamentos e de equipamentos adequados nos locais de trabalho.