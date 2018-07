Medicos de hospital no RJ vão interromper atendimento Médicos do Hospital Federal de Bonsucesso decidiram interromper o atendimento na emergência da unidade a partir de segunda-feira (5). A decisão foi tomada por conta da superlotação do setor e de um caso de contaminação por superbactéria. A emergência funciona em um contêiner há um ano e oito meses, com capacidade para 35 pacientes, mas recebe mais que o dobro. A Chefia de Cirurgia Vascular do hospital também suspendeu os transplantes renais aos fins de semana, por falta de equipe.