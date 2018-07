Médicos de planos iniciam greve hoje Os médicos de planos de saúde de todo o País prometem iniciar hoje uma greve de 15 dias contra os valores repassados pelas operadoras nas consultas e em outros procedimentos. Atendimentos urgentes e emergenciais serão mantidos. Em sete Estados (Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte e Rondônia), a paralisação atingirá todos os convênios. Em cinco unidades (Amapá, Ceará, Distrito Federal, Pará e Roraima), não deve haver paralisação. No restante, a greve será parcial.