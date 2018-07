Médicos de SP suspendem atendimento a planos na 5ª feira Os médicos do Estado de São Paulo programam para a próxima quinta-feira, 25, a suspensão do atendimento a pacientes de todos os planos de saúde. A decisão, anunciada pela Associação Paulista de Medicina (APM), é uma forma de protesto dos profissionais contra as empresas de saúde. Apenas os casos de emergências serão atendidos. Ainda segundo a APM, médicos de todo o País realizarão, na mesma data, o "Dia Nacional de Alerta aos Planos de Saúde".