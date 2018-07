Médicos defendem agência para uso medicinal de maconha A defesa da criação de uma agência nacional para regular o uso medicinal da maconha foi o caminho sugerido por médicos e pesquisadores para liberar a erva no País para fins terapêuticos. Especialistas no tema fizeram a defesa em um simpósio internacional encerrado ontem no câmpus da capital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).