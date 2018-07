Médicos desembarcam na Base Aérea de Belém Profissionais do Programa Mais Médicos, do governo federal, desembarcam nesta segunda-feira, 2, na Base Aérea de Belém. Desde sábado, 30, chegam médicos de Cuba à capital do Pará. Na manhã desta segunda-feira, mais dez profissionais desembarcaram na Base Aérea. Só neste fim de semana, foram 176 médicos. Na primeira fase do programa, o Estado recebeu 62 cubanos, um brasileiro formado na Argentina e mais 49 brasileiros. Somente 25 permaneceram no Pará. No total, o Estado já recebeu 266 médicos cubanos que atuam em 82 cidades e três distritos sanitários especiais indígenas.