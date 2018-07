Médicos dizem que câncer de Lula tem chance 'muito boa' de cura SÃO PAULO (reuters) - A equipe médica que acompanha o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que a expectativa de cura do tumor diagnosticado na laringe do ex=presidente é "muito boa", embora a agressividade do tumor seja intermediária.