Médicos dizem que Mandela melhora e está bem disposto

O boletim médico foi um alívio para os sul-africanos, que vinham nervosamente rezando e esperando notícias sobre a saúde do líder de 94 anos, ganhador do Nobel da Paz, que foi hospitalizado no final da noite de quarta-feira. Líderes globais enviaram votos de recuperação.

O governo do presidente Jacob Zuma já havia noticiado que Mandela estava reagindo bem ao tratamento, e Zuma buscou tranquilizar a nação, dizendo que a idade avançada do reverenciado estadista exige que ele se submeta a frequentes verificações médicas.

"O presidente Nelson Mandela está animado e desfrutou de um café da manhã completo nesta manhã", disse o gabinete de Zuma em nota. "Os médicos relatam que ele faz um progresso estável. Ele continua sob tratamento e observação no hospital."

Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994, quando venceu a primeira eleição multirracial na história local.