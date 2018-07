Médicos do CE ocupam Assembleia Legislativa em protesto Os médicos cearenses ocupam na manhã desta quarta-feira, 3, as galerias da Assembleia Legislativa do Estado em um protesto contra a determinação do Governo Federal de não cobrar a revalidação do diploma de médicos estrangeiros que queiram trabalhar no Brasil. Organizada pelo Sindicato dos Médicos, a manifestação segue depois para o Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado.