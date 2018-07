Médicos do CE pedem Revalida para diploma estrangeiro Duzentos de cinquenta médicos fizeram uma manifestação, nesta quarta-feira, em Fortaleza cobrando a aplicação do Exame Nacional de Revalidação do Diploma Médico (Revalida) para contratação de médicos estrangeiros por parte do Governo Federal. A manifestação começou com uma concentração no Palácio da Abolição (sede do Governo do Estado) e seguiu em passeata até o Jardim Japonês localizado na Avenida Beira Mar. Os médicos ocuparam uma faixa da Avenida Barão de Studart, onde fica o Palácio da Abolição e de lá desceram para a Beira-Mar.