Médicos do RS marcam paralisação para os dias 30 e 31 Os médicos do Rio Grande do Sul vão paralisar parcialmente suas atividades nos próximos dias 30 e 31, acompanhando movimento nacional da categoria contra o programa Mais Médicos e contra os vetos da presidente Dilma Rousseff à chamada Lei do Ato Médico. A decisão foi tomada em assembleia na noite desta terça-feira, em Porto Alegre.