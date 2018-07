Médicos do Samu em Salvador entram em greve

Representados pelo Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), os profissionais do serviço não aceitaram as propostas da Prefeitura, de gratificação de 100% sobre o salário-base (de R$ 1.800), com a manutenção da carga de trabalho em 24 horas por semana, ou de gratificação de 200% sobre o salário-base, com aumento da carga horária para 40 horas semanais. A gratificação paga hoje aos médicos do Samu é de 50% sobre o salário-base.

Além de pedir aumento de 200% na gratificação sem mudança na carga horária, os profissionais do serviço reivindicam aumento do salário-base, contratação de mais médicos para o serviço - hoje há cerca de 100 - e melhorias nas condições de trabalho. Em nota, a Prefeitura informou que mantém a negociação aberta e pediu para que a categoria não prejudicasse a população. Segundo a direção do Sindimed, 30% do efetivo do Samu continua o trabalho, prestando atendimentos de emergência.