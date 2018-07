Médicos do SUS em MT aderem a paralisação nacional

A presidente do CRM/MT, a médica Dalva Neves, as principais queixas dos profissionais da rede pública de saúde no Estado é a falta de estrutura e de segurança para trabalhar nas policlínicas e também de insumos. Além de Cuiabá, o CRM registra paralisações em outros municípios como Sorriso (418 km da capital). No fim do dia, o órgão divulgará um balanço da adesão em todo Estado.

Em Cuiabá, os médicos se concentraram a partir do meio dia em frente ao prédio do CRM/MT em seguida saíram em passeata até a Secretaria de Estado de Saúde e depois ao prédio da Assembleia Legislativa de mato Grosso (ALMT). Todos estes órgãos estão localizados no Centro Político Administrativo (CPA). Além de médicos profissionais da rede pública, o movimento também conta com estudantes de medicina e dos médicos residentes.