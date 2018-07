Médicos e dentistas vão parar atendimento a planos hoje

Em São Paulo, um protesto na Avenida Paulista prevê o lançamento de 10 mil bexigas pretas simbolizando o descontentamento dos profissionais com os planos de saúde.

Pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina com quase 5 mil profissionais da área aponta que 89% deles se queixam das interferências dos planos nos procedimentos, o que prejudica o atendimento. Uma das principais reivindicações é por honorários mais justos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.