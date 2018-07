Os manifestantes se concentraram na Praça Cel. Fernando Prestes e saíram em marcha pelas ruas do centro. No Largo do Rosário, eles fizeram um minuto de silêncio pela saúde no país. De acordo com a Guarda Civil Municipal, às 18 horas, o protesto continuava pacífico, causando apenas lentidão no trânsito. O atendimento nos hospitais e unidades médicas na cidade não sofreu interrupção.