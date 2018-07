Médicos encerram greve na rede municipal de Recife

Foi acordada equiparação salarial com os médicos do Estado e um termo de compromisso com 65 itens que tratam da estrutura física das unidades de saúde, medicamentos, materiais necessários ao atendimento e educação continuada dos funcionários.

O atendimento deve ser normalizado pela manhã nos postos de saúde, policlínicas e nos Programas Saúde da Família (PSF). A greve havia sido aprovada em assembleia no dia 3 e teve início na segunda-feira, 8. A categoria deve se reunir novamente dentro de 90 dias.