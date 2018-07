Médicos estrangeiros poderão vir por intercâmbio O recrutamento de médicos estrangeiros para trabalhar no País poderá ser feito dentro de intercâmbio, afirmou nesta quarta-feira, 22, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Pela proposta, médicos formados no Exterior viriam ao Brasil trabalhar em regiões com pouca mão de obra. Profissionais formados em instituições brasileiras, por sua vez, iriam para o Exterior fazer residência.