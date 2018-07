Médicos fazem cirurgia sob luz de celular em Araçatuba Médicos do Hospital da Mulher, de Araçatuba, tiveram de usar a luz de telefone celular para iluminar uma cirurgia de laqueadura. A energia elétrica do hospital acabou e uma falha no gerador, no início da cirurgia, impediu que o procedimento fosse realizado normalmente. O caso aconteceu na última quinta-feira (7) e está sendo apurado pelo Ministério Público Estadual. Em 2011, o centro cirúrgico do hospital foi interditado e a diretoria clínica teve de ser trocada depois que 16 bebês morreram.