Médicos fazem greve de um dia contra planos

"Os médicos têm o livre arbítrio para atender. Nosso foco não é prejudicar o doente, mas mostrar para a população que há uma relação de desigualdade entre médico e operadora", diz Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira.

Médicos reivindicam reajuste no valor da consulta para R$ 60 - hoje, a média é de R$ 40; o fim da intervenção de operadoras no atendimento; e periodicidade para reajuste.

No Rio, sociedades médicas se manifestaram em frente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No Recife, uma corrida no Parque da Jaqueira marcou o dia.

A Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa 15 das 1.417 operadoras do País, afirmou que não foi "observado comportamento fora da normalidade (no atendimento durante a paralisação)". / KARINA TOLEDO,

